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НАБУ завершило досудове розслідування щодо С.Переломи та М.Щурікова (доповнено)

НАБУ завершило досудове розслідування щодо С.Переломи та М.Щурікова (доповнено)

Київ • УНН

 • 7648 перегляди

КИЇВ. 26 жовтня. УНН. Національне антикорупційне бюро України завершило досудове розслідування стосовно першого заступника голови правління НАК “Нафтогаз України” Сергія Переломи та першого заступника голови правління ПАТ “Одеський припортовий завод” Миколи Щурікова, яких підозрюють у розтраті державних коштів. Про це УНН повідомили в прес-службі НАБУ.

Дії підозрюваних кваліфікували за ч.5 ст.191 (Привласнення, розтрата майна або заволодіння ним шляхом зловживання службовим становищем в особливо великих розмірах) КК України.

Їм надано доступ до матеріалів слідства для ознайомлення. Після його завершення буде складено та скеровано до суду обвинувальний акт.

Нагадаємо, що досудове розслідування за цим фактом розпочато у грудні 2015 року. С.Перелому та М.Щурікова підозрюють у розтраті коштів державного підприємства ПАТ “Одеський припортовий завод” у період із травня по грудень 2015 року. За версією слідства, підозрювані організували схему з виведення коштів шляхом закупівлі за завищеними цінами природного газу для потреб заводу, чим завдали державі збитків на понад 205 мільйонів гривень.

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