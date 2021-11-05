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НАБУ потратит почти 5 млн грн на перевод

Киев • УНН

 • 15299 просмотра

КИЕВ. 5 ноября. УНН. Национальное антикоррупционное бюро объявило тендер на закупку услуг по письменному переводу, передает УНН со ссылкой на ProZorro.

НАБУ потратит почти 5 млн грн на перевод

Детали

Тендер объявлен сегодня, 5 ноября.

Ожидаемая стоимость закупки составляет 4 млн 632,7 тыс. грн.

В соответствии с условиями тендера, НАБУ ищет специалиста, который переведет 38 тыс. 606 страниц с/на 34 иностранных языка.

Аукцион начнется 11 января 2022 года. О готовности принять участие в тендере пока не заявила ни одна компания.

К теме

Критики НАБУ заявляют, что орган излишне дорого обходится украинцам при его сомнительной эффективности.

Громкие дела бюро, на которые государство тратит людские ресурсы и значительные средства налогоплательщиков нередко закрываются ВАКС как бездоказательные. В частности недавно антикоррупционный суд закрыл дело “Роттердам+” и оправдал экс-министра инфраструктуры Владимира Омеляна.

Как рассказала адвокат Ирина Одинец, НАБУ проиграло в суде, потому что в ходе расследования детективы по указанным делам “рисовали” судебные экспертизы в дружественных частных конторах, а затем ими манипулировали.

Сам Омелян в комментарии УНН комментировал сомнительные экспертизы по его делу так.

"Анализ бюджетного законодательства по моему делу проводил некий Черкасский институт неизвестно чего. А анализ по морской отрасли проводил сухопутный институт, который моря вообще не видел. Такая неподобающая подготовка в итоге приводит к тому, что НАБУ проигрывает”, — отметил Омелян.

Добавим, что закрытое в суде дело “Роттердам+" расследовали те же детективы, что ныне объявили подозрение мэру Одессы Геннадию Труханову и еще 15 лицам. Традиционно, убытки по делу для НАБУ установили частные судебные эксперты, услугами которых постоянно пользуются за средства бюджета детективы.

Сам Труханов называет дело заказным и связывает его с конфликтом с одесским застройщиком Аднаном Киваном. Строительная компания Кивана Kadorr является прямым конкурентом компании ”Будова", которая фигурирует в деле вместе с Трухановым.

Косвенно слова Труханова подтвердил в суде экс-прокурор Одесской области, который заявил о том, что Киван предлагал ему 1 млн долларов взятки за объявление подозрения Труханову.

Украинские Национальные Новости

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