НАБУ витратить майже 5 млн грн на переклад
Київ • УНН
КИЇВ. 5 листопада. УНН. Національне антикорупційне бюро оголосило тендер на закупівлю послуг з письмового перекладу, передає УНН із посиланням на ProZorro.
Деталі
Тендер оголошено сьогодні, 5 листопада.
Очікувана вартість закупівлі складає 4 млн 632,7 тис. грн.
Відповідно до умов тендеру, НАБУ шукає фахівця, який перекладе 38 тис. 606 сторінок з/на 34 іноземні мови.
Аукціон розпочнеться 11 січня 2022 року. Про готовність взяти участь у тендері поки що не заявила жодна компанія.
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Критики НАБУ заявляють, що орган надто дорого обходиться українцям за його сумнівної ефективності.
Гучні справи бюро, на які держава витрачає людські ресурси та значні кошти платників податків нерідко закриваються ВАКС як бездоказові. Зокрема нещодавно антикорупційний суд закрив справу “Роттердам+” та виправдав ексміністра інфраструктури Володимира Омеляна.
Як розповіла адвокат Ірина Одинець, НАБУ програло у суді, бо вродовж розслідування детективи в зазначених справах “малювали” судові експертизи в дружніх приватних конторах, а потім ними маніпулювали.
Сам Омелян у коментарі УНН коментував сумнівні експертизи у його справі так.
“Аналіз бюджетного законодавства у моїй справі проводив якийсь Черкаський інститут невідомо чого. А аналіз по морській галузі проводив сухопутний інститут, який моря взагалі не бачив. Така неналежна підготовка в підсумку призводить до того, що НАБУ програє”, — зазначив Омелян.
Додамо, що закриту у суді справу “Роттердам+” розслідували ті ж детективи, що нині оголосили підозру меру Одеси Геннадію Труханову і ще 15 особам. Традиційно, збитки у справі для НАБУ встановили приватні судові експерти, послугами яких постійно користуються за кошти бюджету детективи.
Сам Труханов називає справу замовною і пов’язує її з конфліктом з одеським забудовником Аднаном Ківаном. Будівельна компанія Ківана Kadorr є прямим конкурентом компанії “Будова”, яка фігурує у справі разом з Трухановим.
Побічно слова Труханова підтвердив в суді експрокурор Одеської області, який заявив про те, що Ківан пропонував йому 1 млн доларів хабара за оголошення підозри Труханову.