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НАБУ открыло материалы дела о получении 50 тыс. долларов взятки следователями

Киев • УНН

 • 10572 просмотра

КИЕВ. 18 марта. УНН. Национальное антикоррупционное бюро открыло материалы уголовного производства относительно получения 50 тыс. долларов взятки следователями Нацполиции. Об этом сообщает УНН со ссылкой на пресс-службу НАБУ.

НАБУ открыло материалы дела о получении 50 тыс. долларов взятки следователями

"16 марта 2019 года детективы Национального антикоррупционного бюро Украины под процессуальным руководством прокуроров Специализированной антикоррупционной прокуратуры сообщили трем сотрудникам Главного управления Национальной полиции в городе Киеве о завершении досудебного расследования по факту получения ими неправомерной выгоды в размере 50 тыс. долл. США", - говорится в сообщении.

В Бюро уточнили, что речь идет о двух следователях следственного отдела Подольского управления полиции в ГУНП в г. Киеве и оперуполномоченном Управления противодействия наркопреступности в ГУНП в г. Киеве.

"Действия всех лиц квалифицированы по ч.4. Ст.368 Уголовного кодекса Украины. Подозреваемым и их защитникам предоставлен доступ к материалам следствия для ознакомления", - отметили в ведомстве.

По данным НАБУ, с конца сентября 2018 года следователи Нацполиции вместе с оперуполномоченным требовали от гражданина, который имел статус подозреваемого в расследуемом ними уголовном производстве по факту сбыта веществ, используемых для изготовления наркотиков и психотропных - прекурсоров, - взятку в размере 50 тыс. долларов.

Если взятка не будет предоставлена, они угрожали совершить действия, связанные с ограничением прав, свобод и законных интересов подозреваемого.

"А именно:
- внести в суд ходатайство об изменении меры пресечения с залога на содержание под стражей;
- привлечь к уголовной ответственности за якобы ст.306 УК Украины, другим эпизодам неправомерной деятельности;
- начать уголовное преследование за совершение дальнейшей деятельности, связанной со сбытом наркотиков", - уточнили в ведомстве.

В НАБУ добавили, что в октябре 2018 года следователей Нацполиции и оперуполномоченного задержали за вымогательство, причинившее имущественный ущерб в особо крупных размерах.

О подозрении в совершении преступления, предусмотренного ч.4 ст.189 УК Украины, правоохранителям сообщили сотрудники СБУ и Военной прокуратуры, которые в то время расследовали дело. В ноябре 2018 года подследственность в нем определили за детективами НАБУ.

"В свою очередь детективы НАБУ установили, что подозреваемые правоохранители получили неправомерную выгоду, что является более тяжким преступлением. Следовательно, на основании собранных доказательств 15-16 марта 2019 года им сообщили об изменении ранее сообщенного подозрения - о совершении преступления, квалифицированного по ч.4 368 УК Украины ("Получение неправомерной выгоды")", - уточнили в Бюро.

Напомним, оперуполномоченного одного из отделений полиции Днепра задержали со взяткой в тысячу долларов.

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