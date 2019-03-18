НАБУ відкрило матеріали справи про одержання 50 тис. доларів хабара слідчими

"16 березня 2019 року детективи Національного антикорупційного бюро України під процесуальним керівництвом прокурорів Спеціалізованої антикорупційної прокуратури повідомили трьом співробітникам Головного управління Національної поліції у місті Києві про завершення досудового розслідування за фактом одержання ними неправомірної вигоди у розмірі 50 тис. дол. США", - йдеться в повідомленні.

У Бюро уточнили, що йдеться про двох слідчих слідчого відділу Подільського управління поліції у ГУНП у м. Києві та оперуповноваженого Управління протидії наркозлочинності у ГУНП у м. Києві.

"Дії всіх осіб кваліфіковано за ч.4. ст.368 Кримінального кодексу України. Підозрюваним та їхнім захисникам надано доступ до матеріалів слідства для ознайомлення", - зазначили у відомстві.

За даними НАБУ, з кінця вересня 2018 року слідчі Нацполіції разом з оперуповноваженим вимагали від громадянина, який мав статус підозрюваного у розслідуваному ними кримінальному провадженні за фактом збуту речовин, які використовуються для виготовлення наркотиків та психотропів - прекурсорів, - хабар у розмірі 50 тис. доларів.

Якщо хабара не буде надано, вони погрожували вчинити дії, пов’язані з обмеженням прав, свобод та законних інтересів підозрюваного.

"А саме:

- внести до суду клопотання про зміну запобіжного заходу із застави на тримання під вартою;

- притягнути до кримінальної відповідальності за нібито ст.306 КК України, іншими епізодами неправомірної діяльності;

- розпочати кримінальне переслідування за здійснення подальшої діяльності, пов’язаної зі збутом наркотичних препаратів", - уточнили у відомстві.

У НАБУ додали, що в жовтні 2018 року слідчих Нацполіції та оперуповноваженого затримали за вимагання, що завдало майнової шкоди в особливо великих розмірах.

Про підозру у вчиненні злочину, передбаченого ч.4 ст.189 КК України, правоохоронцям повідомили співробітники СБУ та Військової прокуратури, які на той час розслідували справу. У листопаді 2018 року підслідність у ній визначили за детективами НАБУ.

"В свою чергу детективи НАБУ встановили, що підозрювані правоохоронці одержали неправомірну вигоду, що є більш тяжким злочином. Відтак, на підставі зібраних доказів 15-16 березня 2019 року їм повідомили про зміну раніше повідомленої підозри — про вчинення злочину, кваліфікованого за ч.4 ст.368 КК України ("Одержання неправомірної вигоди")", - уточнили у Бюро.

Нагадаємо, оперуповноваженого одного з відділень поліції Дніпра затримали з хабарем у тисячу доларів.