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НАБУ и САП направили в суд обвинительный акт в отношении судьи по "газовому делу"

Киев • УНН

 • 9989 просмотра

КИЕВ. 16 августа. УНН. Национальное антикоррупционное бюро Украины и Специализированная антикоррупционная прокуратура направили в суд обвинительный акт в отношении судьи Хозяйственного суда Харьковской области за содействие реализации арестованного имущества по "газовому делу", передает УНН со ссылкой на сообщение пресс-службы НАБУ.

НАБУ и САП направили в суд обвинительный акт в отношении судьи по "газовому делу"

"16 августа 2018 года на основании материалов расследования НАБУ прокуроры Специализированной антикоррупционной прокуратуры направили обвинительный акт в суд для рассмотрения по существу", - отметили в пресс-службе Бюро.

По их информации, служителя Фемиды подозревают в принятии ею заведомо неправосудного решения в хозяйственном деле.

В частности, отмечается, судья обязала ПАО "Укргаздобыча" (100% акций принадлежат НАК "Нафтогаз Украины", которая является собственностью государства) передать в пользу частного общества природный газ, предварительно арестованный постановлениями следователя судьи в уголовном производстве Национального бюро.

Напомним, в конце мая 2018 НАБУ завершило расследование против судьи по "газовому делу".

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