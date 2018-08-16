НАБУ и САП направили в суд обвинительный акт в отношении судьи по "газовому делу"
Киев • УНН
КИЕВ. 16 августа. УНН. Национальное антикоррупционное бюро Украины и Специализированная антикоррупционная прокуратура направили в суд обвинительный акт в отношении судьи Хозяйственного суда Харьковской области за содействие реализации арестованного имущества по "газовому делу", передает УНН со ссылкой на сообщение пресс-службы НАБУ.
"16 августа 2018 года на основании материалов расследования НАБУ прокуроры Специализированной антикоррупционной прокуратуры направили обвинительный акт в суд для рассмотрения по существу", - отметили в пресс-службе Бюро.
По их информации, служителя Фемиды подозревают в принятии ею заведомо неправосудного решения в хозяйственном деле.
В частности, отмечается, судья обязала ПАО "Укргаздобыча" (100% акций принадлежат НАК "Нафтогаз Украины", которая является собственностью государства) передать в пользу частного общества природный газ, предварительно арестованный постановлениями следователя судьи в уголовном производстве Национального бюро.
Напомним, в конце мая 2018 НАБУ завершило расследование против судьи по "газовому делу".