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НАБУ та САП направили до суду обвинувальний акт щодо судді у "газовій справі"

Київ • УНН

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КИЇВ. 16 серпня. УНН. Національне антикорупційне бюро України та Спеціалізована антикорупційна прокуратура направили до суду обвинувальний акт щодо судді Господарського суду Харківської області за сприяння реалізації арештованого майна у "газовій справі", передає УНН з посиланням на повідомлення прес-служби НАБУ.

НАБУ та САП направили до суду обвинувальний акт щодо судді у "газовій справі"

"16 серпня 2018 року на підставі матеріалів розслідування НАБУ прокурори Спеціалізованої антикорупційної прокуратури скерували обвинувальний акт до суду для розгляду по суті", - зазначили у прес-службі Бюро.

За їхньою інформацією, служительку Феміди підозрюють у прийнятті нею завідомо неправосудного рішення у господарській справі.

Зокрема, зазначається, суддя зобов’язала ПАТ "Укргазвидобування" (100% акцій належать НАК "Нафтогаз України", яка є власністю держави) передати на користь приватного товариства природний газ, попередньо арештований ухвалами слідчого судді у кримінальному провадженні Національного бюро.

Нагадаємо, наприкінці травня 2018 року НАБУ завершило розслідування проти судді у "газовій справі".

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