НАБУ и САП дали неделю на переквалификацию 65 дел о незаконном обогащении
Киев • УНН
КИЕВ. 20 марта. УНН. Все 65 производств о незаконном обогащении в связи с решением КСУ подлежат закрытию, но детективы НАБУ и прокуроры САП в течение недели - до 27 марта - будут искать возможность переквалифицировать такие производства. Об этом сообщил руководитель САП Назар Холодницкий после заседания комитета ВР по вопросам предотвращения и противодействия коррупции, передает корреспондент УНН.
"У нас по состоянию на 26 февраля было 65 производств о незаконном обогащении - они все подлежат закрытию. Я дал время детективам и прокурорам до 27 марта изучить все материалы и, где возможно, найти другой состав преступления, переквалифицировать на какой-то другой состав преступления, это сделать. Где такой возможности нет, они подлежат закрытию", - отметил Холодницкий.
По его словам, 28 марта он опубликует весь список закрытых дел.
При этом он добавил, что решение КСУ о признании неконституционной статьи о незаконном обогащении является окончательным.
Напомним, НАБУ и САП было возбуждено 106 уголовных производств по признакам преступления, предусмотренного за незаконное обогащение. 37 производств были закрыты, четыре - направлено в суд, а 65 до сих пор расследуются.
26 февраля Конституционный суд Украины отменил статью Уголовного кодекса о незаконном обогащении.