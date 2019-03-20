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НАБУ та САП дали тиждень на перекваліфікацію 65 справ про незаконне збагачення

Київ • УНН

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КИЇВ. 20 березня. УНН. Усі 65 проваджень про незаконне збагачення у зв'язку з рішенням КСУ підлягають закриттю, але детективи НАБУ і прокурори САП протягом тижня - до 27 березня - шукатимуть можливість перекваліфікувати такі провадження. Про це повідомив керівник САП Назар Холодницький після засідання комітету ВР з питань запобігання і протидії корупції, передає кореспондент УНН.

НАБУ та САП дали тиждень на перекваліфікацію 65 справ про незаконне збагачення

"У нас станом на 26 лютого було 65 проваджень про незаконне збагачення – вони всі підлягають закриттю. Я дав час детективам і прокурорам до 27 березня вивчити всі матеріали і, де можливо, знайти інший склад злочину, перекваліфікувати на якійсь інший склад злочину, це зробити. Де такої можливості немає, вони підлягають закриттю", - зазначив Холодницький.

За його словами, 28 березня він опублікує весь список закритих справ.

При цьому він додав, що рішення КСУ щодо визнання неконституційною статтю щодо незаконного збагачення є остаточним.

Нагадаємо, НАБУ і САП було порушено 106 кримінальних проваджень за ознаками злочину, передбаченого за незаконне збагачення. 37 проваджень було закрито, чотири – направлено до суду, а 65 досі розслідуються.

26 лютого Конституційний суд України скасував статтю Кримінального кодексу про незаконне збагачення.

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