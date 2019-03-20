НАБУ та САП дали тиждень на перекваліфікацію 65 справ про незаконне збагачення

КИЇВ. 20 березня. УНН. Усі 65 проваджень про незаконне збагачення у зв'язку з рішенням КСУ підлягають закриттю, але детективи НАБУ і прокурори САП протягом тижня - до 27 березня - шукатимуть можливість перекваліфікувати такі провадження. Про це повідомив керівник САП Назар Холодницький після засідання комітету ВР з питань запобігання і протидії корупції, передає кореспондент УНН.