НАБУ: следствие по делу нанесения убытков "Электротяжмашу" завершено
Киев • УНН
КИЕВ. 11 мая. УНН. Расследование нанесения 13,7 млн грн убытков "Электротяжмашу" завершено. Об этом сообщили УНН в пресс-службе НАБУ.
"8 мая 2020 года пяти подозреваемым в нанесении 13,7 млн грн убытков государственному предприятию "Завод "Электротяжмаш" открыто материалы следствия для ознакомления перед направлением дела в суд. Таким образом НАБУ и САП завершили расследование третьей коррупционной схемы на предприятии", - говорится в сообщении.
Действия всех подозреваемых квалифицированы по ч.2 ст. 364 УК Украины ("Злоупотребление властью или служебным положением").
Указано, что речь идет о:
• двух заместителях директора ГП "Завод "Электротяжмаш";
• начальнике управления ГП "Завод "Электротяжмаш";
• конечном бенефициаре чешской компании;
• директоре чешской компании.
"Как установило следствие, в 2017 году должностные лица ГП "Завод "Электротяжмаш" при посредничестве подконтрольной им компании, зарегистрированной в городе Прага (Чешская Республика), организовали продажу запасных частей компании реального сектора экономики (Литовская Республика). Те запчасти, которые "Электротяжмаш" продал чешской компании за 600,3 тыс. евро, последняя перепродала литовской по почти вдвое большей цене - 1,22 млн евро. В результате ГП "Завод "Электротяжмаш" недополучил 13,7 млн грн, что подтверждено экспертизами", - рассказали в НАБУ о деле.
Напомним, экс-замдиректора завода "Электротяжмаш" зачитали обвинительный акт.