НАБУ: слідство у справі збитків "Електроважмашу" завершено

"8 травня 2020 року п’ятьом підозрюваним у завданні 13,7 млн грн збитків державному підприємству “Завод “Електроважмаш” відкрито матеріали слідства для ознайомлення перед скеруванням справи до суду. Таким чином НАБУ та САП завершили розслідування третьої корупційної схеми на підприємстві", - йдеться у повідомленні.

Дії всіх підозрюваних кваліфіковані за ч.2 ст. 364 КК України (“Зловживання владою або службовим становищем”).

Вказано, що йдеться про:

• двох заступників директора ДП “Завод “Електроважмаш”;

• начальника управління ДП “Завод “Електроважмаш”;

• кінцевого бенефіціара чеської компанії;

• директора чеської компанії.

"Як встановило слідство, у 2017 році посадовці ДП “Завод “Електроважмаш” за посередництва підконтрольної їм компанії, зареєстрованій у місті Прага (Чеська Республіка), організували продаж запасних частин компанії реального сектору економіки (Литовська Республіка). Ті запчастини, які “Електроважмаш” продав чеській компанії за 600,3 тис. євро, остання перепродала литовській за майже вдвічі більшою ціною — 1,22 млн євро. В результаті ДП “Завод “Електроважмаш” недоотримало 13,7 млн грн, що підтверджено експертизами", - розповіли у НАБУ про справу.

Нагадаємо, ексзаступнику директора заводу “Електроважмаш” зачитали обвинувальний акт.