Ексзаступнику директора заводу “Електроважмаш” зачитали обвинувальний акт
Київ • УНН
КИЇВ. 7 травня. УНН. У Вищому антикорупційному суді прокурор зачитав короткий виклад обвинувального акту у справі про обвинувачення колишнього заступника директора Державного підприємства “Завод „Електроважмаш“, зловживання якого завдали підприємству 37,3 млн гривень збитків. Про це УНН повідомляє з посиланням на пресслужбу САП.
„На засіданні прокурор САП оголосив короткий виклад обвинувального акту. Також сторони виступили зі вступними промовами“, — йдеться в повідомленні.
Також колегією суддів ВАКС визначено порядок та обсяг дослідження доказів у справі та розпочато саме дослідження.
”За підсумками засідання судом досліджено 2 томи матеріалів, наданих стороною обвинувачення", - зазначається в повідомленні.
Повідомляється, що наступне засідання призначено на 14:00 8 травня 2020 року.
Нагадаємо, у жовтні 2014 року директор “Заводу “Електроважмаш”, зловживаючи своїм службовим становищем, діючи у співучасті, з метою мінімізації офіційного прибутку, реалізував за заниженою вартістю через низку підконтрольних суб’єктів господарювання продукцію підприємства, а саме двигун постійного електроструму.
Проведена в рамках досудового розслідування експертиза підтвердила, що внаслідок цієї реалізації державне підприємство зазнало збитків на суму 73,3 млн гривень.
Як повідомлялося, Вищий антикорупційний суд призначив до розгляду по суті справу стосовно обвинувачення колишнього заступника директора Державного підприємства “Завод “Електроважмаш”, зловживання якого завдали підприємству 37,3 млн гривень збитків.