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Экс-заместителю директора завода "Электротяжмаш" зачитали обвинительный акт

Киев • УНН

 • 13489 просмотра

КИЕВ. 7 мая. УНН. В Высшем антикоррупционном суде прокурор зачитал краткое изложение обвинительного акта по делу об обвинении бывшего заместителя директора Государственного предприятия завод "Электротяжмаш", злоупотребления которого нанесли предприятию 37,3 млн гривен убытков. Об этом УНН сообщает со ссылкой на пресс-службу САП.

Экс-заместителю директора завода "Электротяжмаш" зачитали обвинительный акт

"На заседании прокурор САП объявил краткое изложение обвинительного акта. Также стороны выступили с вступительными речами", - говорится в сообщении.

Также коллегией судей ВАКС определен порядок и объем исследования доказательств по делу и начато именно исследование.

"По итогам заседания судом исследованы 2 тома материалов, предоставленных стороной обвинения", - отмечается в сообщении.

Сообщается, что следующее заседание назначено на 14:00 8 мая 2020 года.

Напомним, в октябре 2014 года директор завода "Электротяжмаш", злоупотребляя своим служебным положением, действуя в соучастии, с целью минимизации официальной прибыли, реализовал по заниженной стоимости через ряд подконтрольных субъектов хозяйствования продукцию предприятия, а именно двигатель постоянного электротока.

Проведенная в рамках досудебного расследования экспертиза подтвердила, что в результате этой реализации государственное предприятие понесло убытки на сумму 73,3 млн гривен.

Как сообщалось, Высший антикоррупционный суд назначил к рассмотрению по сути дело в отношении обвинению бывшего заместителя директора Государственного предприятия завод "Электротяжмаш", злоупотребления которого нанесли предприятию 37,3 млн гривен убытков.

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