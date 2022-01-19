НАБУ саботирует расследование коррупции - заявление журналистов
Киев • УНН
КИЕВ. 19 января. УНН. Национальное антикоррупционное бюро отказалось расследовать коррупцию, о которой им сообщили журналисты издания “Наши Гроши”, передает УНН.
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“На этой неделе у нас уже второе сообщение об отказе НАБУ открыть уголовные производства по кейсам, где пахнет коррупцией на купи миллионов”, — говорится в сообщении.
Так, в одном из дел фигурирует заместитель председателя СБУ Владимир Горбенко, в декларации которого НАПК не нашло имеющегося у чиновника имущества.
“НАПК проверило декларацию заместителя председателя СБУ Владимира Горбенко и увидело, что он имея государственную зарплату наскирдовал денег на два (!) дома, два земельных участка и авто. Но не задекларировал их. Чтобы вы понимали речь идет об имениях. Одно из них под Киевом имеет площадь 400 квадратов и стоит от 350 тыс. долл. Но детективы не увидели ничего криминального в этом и опять таки отказались открывать производство”, — отмечают журналисты.
Другое дело касается вопросов закупки "Днепроводоканалом" электроэнергии по завышенным ценам, продолжили они.
“Цена настолько завышена по сравнению с закупками водоканалов в других городах в те же дни, что на поверхности лежит переплата около 70 млн грн. Однако, детективы просто приняли к сведению "сделку менеджеров Филатова-Корбана и не увидели оснований для внесения сведений в Единый реестр досудебных расследований относительно возможных противоправных действий", - добавили журналисты.
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Ранее УНН писал о том, как детективы НАБУ саботируют расследование многомиллионной коррупции на железной дороге. Несмотря на наличие специального отдела в антикоррупционном бюро, который должен заниматься исключительно коррупционной составляющей деятельности Укрзализныци, схемы на железной дороге остаются неизменными и непреодолимыми. Детективы несостоятельность свою признают и в свое оправдание говорят, что у них нет ни людей, ни времени этим заниматься, поэтому значительное количество уголовных производств банально не регистрируется.