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У центрі Києва вогнеборці ліквідували масштабне загоряння у закладі громадського харчування
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Шахед-136

НАБУ саботує розслідування корупції - заява журналістів

НАБУ саботує розслідування корупції - заява журналістів

Київ • УНН

 • 20550 перегляди

КИЇВ. 19 січня. УНН. Національне антикорупційне бюро відмовилося розслідувати корупцію, про яку їм повідомили журналісти видання “Наші Гроші”, передає УНН.

Цитата

“Цього тижня у нас вже друге повідомлення про відмову НАБУ відкривати кримінальні провадження по кейсам, де тхне корупцією на купи мільйонів”, — йдеться у повідомленні.

Так, в одній зі справ фігурує заступник голови СБУ Володимир Горбенко, в декларації якого НАЗК не знайшло наявного у чиновника майна.

“НАЗК перевірило декларацію заступника голови СБУ Володимира Горбенка та побачило, що він маючи державну зарплату наскирдував грошей на два (!) будинки, дві земельні ділянки та авто. Але не задекларував їх. Щоб ви розуміли мова йде про маєтки. Один з них під Києвом має площу 400 квадратів та коштує від 350 тис. дол. Але детективи не побачили нічого кримінального у цьому і знову таки відмовились відкривати провадження”, — зазначають журналісти.

Інша справа стосується питань закупівлі “Дніпроводоканалом” електроенергії за завищеними цінами, продовжили вони.

“Ціна настільки завищена у порівнянні з закупівлями водоканалів у інших містах у ті самі дні, що на поверхні лежить переплата близько 70 млн грн. Однак, детективи просто „взяли до відома“ оборудку менеджерів Філатова-Корбана та не побачили підстав для внесення відомостей до Єдиного реєстру досудових розслідувань щодо можливих протиправних дій”, — додали журналісти.

До теми

Раніше УНН писав про те, як детективи НАБУ саботують розслідування багатомільйонної корупції на залізниці. Попри наявність спеціального відділу в антикорупційному бюро, який мав би займатися виключно корупційною складовою діяльності Укрзалізниці, схеми на залізниці залишаються незміннними і непобореними. Детективи неспроможність свою визнають і у своє виправдання кажуть, що у них не має ані людей, ані часу цим займатися, тому значна кількість кримінальних проваджень банально не реєструється.

Українські Національні Новини

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