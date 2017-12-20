НАБУ проводит обыски в "Госфинмониторинга" - источник

"Там (в "Госфинмониторинга" - ред.) НАБУ проводит обыски", - сказал собеседник агентства.

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Напомним, по информации "Госфинмониторинга" по состоянию на май 2017 было заблокировано арестованные 1,57 млрд долл. на счетах лиц, связанных с экс-президентом Украины Виктором Януковичем и бывшими высокопоставленными лицами, в том числе в 8 странах мира.