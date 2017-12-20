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Міністерка довкілля: через атаку рф на ЧАЕС демонтаж саркофага відкладається
12 квітня, 10:15 • 26078 перегляди

Міністерка довкілля: через атаку рф на ЧАЕС демонтаж саркофага відкладається

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НАБУ проводить обшуки у "Держфінмоніторингу" – джерело

Київ • УНН

 • 12842 перегляди

Київ. 20 грудня. УНН. Національне антикорупційне бюро проводить обшуки у приміщеннях “Держфінмоніторингу”. Про це УНН повідомило поінформоване джерело.

НАБУ проводить обшуки у "Держфінмоніторингу" – джерело

“Там (у „Держфінмоніторингу“ — ред.) НАБУ проводить обшуки”, — сказав співрозмовник агентства.

ЧИТАЙТЕ ТАКОЖ: НБУ ініціює підвищення до 300 тис. грн ліміту операцій для обов'язкового фінмоніторингу

Нагадаємо, за інформацією "Держфінмоніторингу" станом на травень 2017 року було заблоковано та арештовано 1,57 млрд дол. на рахунках осіб, пов'язаних з екс-президентом України Віктором Януковичем та колишніми високо посадовцями, в тому числі в 8 країнах світу.

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