НАБУ проводить обшуки у "Держфінмоніторингу" – джерело
Київ • УНН
Київ. 20 грудня. УНН. Національне антикорупційне бюро проводить обшуки у приміщеннях “Держфінмоніторингу”. Про це УНН повідомило поінформоване джерело.
“Там (у „Держфінмоніторингу“ — ред.) НАБУ проводить обшуки”, — сказав співрозмовник агентства.
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Нагадаємо, за інформацією "Держфінмоніторингу" станом на травень 2017 року було заблоковано та арештовано 1,57 млрд дол. на рахунках осіб, пов'язаних з екс-президентом України Віктором Януковичем та колишніми високо посадовцями, в тому числі в 8 країнах світу.