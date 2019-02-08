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НАБУ пришло с обысками в "Аграрный фонд"

НАБУ пришло с обысками в "Аграрный фонд"

Киев  •  УНН

 • 15120 просмотра

КИЕВ. 8 февраля. УНН. Детективы Национального антикоррупционного бюро второй день проводят обыски в ПАО "Аграрный фонд". Об этом сообщает УНН со ссылкой на пресс-службу НАБУ.

"Детективы НАБУ в течение 7-8 февраля осуществляют обыски в ПАО "Аграрный фонд". Следственное действие санкционировано и проходит в рамках досудебного расследования в уголовном производстве по факту растраты должностными лицами ПАО "Аграрный фонд" более 240 млн грн средств при закупке, хранении, упаковке удобрений в 2017-2018 годах", - говорится в сообщении.

В НАБУ отметили, что Бюро обращалось к "Аграрному фонду" с требованием предоставить временный доступ к документам, необходимым для расследования.

"Однако служащие ПАО отказались выполнить решение суда и не предоставили документы. Поэтому с целью объективного и всестороннего расследования детективы вынуждены изымать их в принудительном порядке. При этом представители ПАО сознательно затягивают завершения следственного действия. Сейчас из-за безответственности руководства ПАО около сотни его сотрудников находятся под открытым небом: вход в здание до завершения следственного действия им запрещено, о чем руководство ПАО сообщали неоднократно заранее. Тем не менее, сотрудников об этом не предупредили, и сейчас люди ожидают морозе", - отметили в Бюро.

В свою очередь в "Аграрном фонде" вчера заявили, что такие "действия правоохранительных органов являются безосновательными".

Напомним, НАБУ пришло с обысками в городской совет Белой Церкви.

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