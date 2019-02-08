НАБУ прийшло з обшуками в "Аграрний фонд"

"Детективи НАБУ впродовж 7-8 лютого здійснюють обшуки в ПАТ "Аграрний фонд". Слідча дія санкціонована і відбувається у межах досудового розслідування у кримінальному провадженні за фактом розтрати службовими особами ПАТ "Аграрний фонд" понад 240 млн грн коштів при закупівлі, зберіганні, пакуванні добрив у 2017-2018 роках", - йдеться в повідомленні.

У НАБУ зазначили, що Бюро зверталося до "Аграрного фонду" з вимогою надати тимчасовий доступ до документів, необхідних для розслідування.

"Однак службовці ПАТ відмовилися виконати рішення суду й не надали документи. Відтак із метою об'єктивного і всебічного розслідування детективи змушені вилучати їх у примусовому порядку. При цьому представники ПАТ свідомо затягують завершення слідчої дії. Наразі через безвідповідальність керівництва ПАТ близько сотні його співробітників знаходяться просто неба: вхід до будівлі до завершення слідчої дії їм заборонено, про що керівництво ПАТ повідомляли неодноразово заздалегідь. Тим не менше, співробітників про це не попередили, і наразі люди очікують на морозі", - зазначили у Бюро.

У свою чергу у "Аграрному фонді" вчора заявили, що такі "дії правоохоронних органів є безпідставними".

Нагадаємо, НАБУ прийшло з обшуками у міську раду Білої Церкви.