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НАБУ незаконно прослушивало телефоны около 100 человек - Луценко

НАБУ незаконно прослушивало телефоны около 100 человек - Луценко

Киев  •  УНН

 • 15999 просмотра

КИЕВ. 30 ноября. УНН. Детективы Национального антикоррупционного бюро незаконно прослушивали мобильные телефоны в около 100 человек. Об этом сегодня на брифинге в Киеве заявил генеральный прокурор Украины Юрий Луценко, передает корреспондент УНН.

"Я не знаю ни одного случая когда НАБУ мало утечки информации через прослушивание, которое осуществляется в нашей стране одной единственной службой - СБУ. Более того, я знаю, когда НАБУ нарушало законодательство при проведении операций по съему информации с мобильных терминалов - в несколько менее 100 человек была снята информация с мобильных терминалов без надлежащего разрешения суда", - сказал Луценко.

При этом он отметил, что, учитывая ход событий вопрос предоставления НБУ разрешения на прослушивание риторический.

"Поэтому вопрос парламент даст им автономное право на прослушивание я оставляю за парламентом. Может быть и так, и иначе. Я и ни за, и ни против - меня это не особо беспокоит. Меня беспокоит одно, чтобы прослушивания СБУ или НАБУ было законным", - отметил Луценко.

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Как сообщал УНН, Генеральная прокуратура Украины и Служба безопасности Украины вмешались в спецоперации Национального антикоррупционного бюро.

Напомним, агента Национального антикоррупционного бюро задержали во время попытки передачи взятки Первому заместителю председателя Государственной Миграционной службы Дини Пимаховий.

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