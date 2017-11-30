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НАБУ незаконно прослуховувало телефони близько 100 осіб - Луценко

НАБУ незаконно прослуховувало телефони близько 100 осіб - Луценко

Київ • УНН

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КИЇВ. 30 листопада. УНН. Детективи Національного антикорупційного бюро незаконно прослуховували мобільні телефони у близько 100 осіб. Про це сьогодні на брифінгу в Києві заявив Генеральний прокурор України Юрій Луценко, передає кореспондент УНН.

“Я не знаю жодного випадку коли НАБУ мало витік інформації через прослуховування, яке здійснюється в нашій країні однією єдиною службою — СБУ. Більше того, я знаю, коли НАБУ порушувало законодавство при проведенні операцій зі знімання інформації з мобільних терміналів — у трохи менше 100 осіб була знята інформація із мобільних терміналів без належного дозволу суду”, — сказав Луценко.

При цьому він зазначив, що враховуючи такий перебіг подій питання надання НБУ дозволу на прослуховування є риторичним.

“Тому питання чи парламент надасть їм автономне право на прослуховування я залишаю за парламентом. Може бути і так, і інакше. Я і ні за, і ні проти — мене це не особливо турбує. Мене турбує одне, щоб прослуховування СБУ чи НАБУ було законним”, — зауважив Луценко.

ЧИТАЙТЕ ТАКОЖ: Заступник голови ДМС розповіла про деталі ситуації із затриманням агента НАБУ

Як повідомляв УНН, Генеральна прокуратура України та Служба безпеки України втрутилися у спецоперацію Національного антикорупційного бюро.

Нагадаємо, агента Національного антикорупційного бюро затримали під час спроби передачі хабаря Першому заступнику голови Державної Міграційної служби Діні Пімаховій.

Українські Національні Новини

Українські Національні Новини

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