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НАБУ не исключает отстранения сотрудников из-за обвинений в "оборонном деле"

НАБУ не исключает отстранения сотрудников из-за обвинений в "оборонном деле"

Киев  •  УНН

 • 8621 просмотра

КИЕВ. 13 марта. УНН. В Национальном антикоррупционном бюро Украины не исключают отстранения отдельных сотрудников от расследования "оборонного дела" из-за предъявленных обвинений. Об этом сообщил директор НАБУ Артем Сытник на внеочередном расширенном заседании Временной следственной комиссии Верховной Рады Украины для проведения расследования сведений по фактам хищения в Вооруженных Силах Украины и коррупции в "Укроборонпроме", передает корреспондент УНН.

"Действительно, есть смысл отстранить на время отдельных сотрудников, фамилии которых звучали в расследовании. Сейчас идет служебное расследование, и я не исключаю отстранения отдельных сотрудников, так как сейчас раздаются обвинения", - отметил Сытник.

По его словам, НАБУ не снимает с себя ответственность за недоброкачественную работу своих сотрудников. Кроме того, по его словам, за время работы отдельные сотрудники уже освобождались от занимаемых должностей за нарушения, допущенные в работе.

Напомним, Управление внутреннего контроля Национального антикоррупционного бюро Украины несколько дней назад начало служебное расследование по фактам возможных неправомерных действий работников Бюро, связанных с фигурантами журналистского сюжета.

Как сообщал УНН, после обнародования журналистского расследования в Украине разгорелся скандал о коррупции в оборонной сфере. На фоне этого был уволен первый заместитель секретаря СНБО Олег Гладковский. НАБУ возбудило дело в отношении возможной коррупции в оборонной сфере после журналистского расследования. Впоследствии НАБУ провело обыски у Гладковского и других фигурантов "оборонного" дела.

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