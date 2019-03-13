НАБУ не исключает отстранения сотрудников из-за обвинений в "оборонном деле"

"Действительно, есть смысл отстранить на время отдельных сотрудников, фамилии которых звучали в расследовании. Сейчас идет служебное расследование, и я не исключаю отстранения отдельных сотрудников, так как сейчас раздаются обвинения", - отметил Сытник.

По его словам, НАБУ не снимает с себя ответственность за недоброкачественную работу своих сотрудников. Кроме того, по его словам, за время работы отдельные сотрудники уже освобождались от занимаемых должностей за нарушения, допущенные в работе.

Напомним, Управление внутреннего контроля Национального антикоррупционного бюро Украины несколько дней назад начало служебное расследование по фактам возможных неправомерных действий работников Бюро, связанных с фигурантами журналистского сюжета.

Как сообщал УНН, после обнародования журналистского расследования в Украине разгорелся скандал о коррупции в оборонной сфере. На фоне этого был уволен первый заместитель секретаря СНБО Олег Гладковский. НАБУ возбудило дело в отношении возможной коррупции в оборонной сфере после журналистского расследования. Впоследствии НАБУ провело обыски у Гладковского и других фигурантов "оборонного" дела.