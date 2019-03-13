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НАБУ не виключає відсторонення співробітників через звинувачення в "оборонній справі"

НАБУ не виключає відсторонення співробітників через звинувачення в "оборонній справі"

Київ • УНН

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КИЇВ. 13 березня. УНН. У Національному антикорупційному бюро України не виключають відсторонення окремих співробітників від розслідування "оборонної справи" через висунуті звинувачення. Про це повідомив директор НАБУ Артем Ситник на позачерговому розширеному засіданні Тимчасової слідчої комісії Верховної Ради України для проведення розслідування відомостей щодо фактів розкрадання у Збройних Силах України та корупції в "Укроборонпромі", передає кореспондент УНН.

"Дійсно, є сенс відсторонити на деякий час окремих співробітників, прізвища яких звучали у розслідуванні. Зараз іде службове розслідування, і я не виключаю відсторонення окремих співробітників, тому що зараз лунають звинувачення", - зазначив Ситник.

За його словами, НАБУ не знімає із себе відповідальність за недоброякісну роботу своїх співробітників. Крім того, за його словами, за час роботи окремі співробітники вже звільнялись із займаних посад через порушення, допущені в роботі.

Нагадаємо, Управління внутрішнього контролю Національного антикорупційного бюро України кілька днів тому розпочало службове розслідування за фактами можливих неправомірних дій працівників Бюро, пов’язаних з фігурантами журналістського сюжету.

Як повідомляв УНН, після оприлюднення журналістського розслідування в Україні розгорівся скандал щодо корупції в оборонній сфері. На фоні цього було звільнено першого заступника секретаря РНБО Олега Гладковського. НАБУ порушило справу щодо ймовірної корупції в оборонній сфері після журналістського розслідування. Згодом НАБУ провело обшуки у Гладковських та інших фігурантах “оборонної” справи.

Українські Національні Новини

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