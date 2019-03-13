НАБУ не виключає відсторонення співробітників через звинувачення в "оборонній справі"

КИЇВ. 13 березня. УНН. У Національному антикорупційному бюро України не виключають відсторонення окремих співробітників від розслідування "оборонної справи" через висунуті звинувачення. Про це повідомив директор НАБУ Артем Ситник на позачерговому розширеному засіданні Тимчасової слідчої комісії Верховної Ради України для проведення розслідування відомостей щодо фактів розкрадання у Збройних Силах України та корупції в "Укроборонпромі", передає кореспондент УНН.