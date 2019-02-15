НАБУ не получало заявления об открытии дела на Тимошенко
Киев • УНН
КИЕВ. 15 февраля. УНН. В Национальное антикоррупционное бюро Украины, по состоянию на 15 февраля, не поступило заявление о совершении народным депутатом Ю. Тимошенко уголовных преступлений, предусмотренных ч. 3 ст. 368-2, ст. 366-1 УК Украины. Об этом сообщает НАБУ на своей странице в Facebook, передает УНН.
"По состоянию на 15 февраля детективы НАБУ не получали заявления по факту возможного совершения народным депутатом уголовных преступлений, предусмотренных ч. 3 ст. 368-2, ст. 366-1 УК Украины, которое, согласно официальному сообщению Генеральная прокуратура направила в САП", - говорится в сообщении.
Напомним, вчера, 14.02.2019, на имя Генерального прокурора Украины Ю. Луценко поступило заявление о совершении народным депутатом Ю. Тимошенко уголовных преступлений, предусмотренных ч. 3 ст. 368-2, ст. 366-1 УК Украины.