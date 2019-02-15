САП доручили розглянути можливість відкриття справи на Тимошенко

Відповідно до вимог ч.5 ст. 216 КПК України розслідування кримінальних правопорушень, про які йдеться, віднесено до виключної підслідності детективів НАБУ.

Законом заборонено доручати здійснення досудового розслідування злочинів, підслідних НАБУ будь-якому іншому органу (ч. 4 ст. 36 КПК України).

У Генеральній прокуратурі України здійснення нагляду за додержанням законів під час проведення досудового розслідування НАБУ покладено на САП (ч. 5 ст. 8 Закону України "Про прокуратуру").

Беручи до уваги наведене, Генеральним прокурором України прийнято рішення про скерування заяви про злочин до САП для організації її належного розгляду та прийняття рішення у визначений КПК України спосіб.



Як повідомляв УНН, учасники бойових дій висловили підтримку Юлії Тимошенко.