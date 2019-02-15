САП поручили рассмотреть возможность открытия дела на Тимошенко
Киев • УНН
КИЕВ. 15 февраля. УНН. Вчера, 14.02.2019, на имя Генерального прокурора Украины Ю. Луценко поступило заявление о совершении народным депутатом Ю. Тимошенко уголовных преступлений, предусмотренных ч. 3 ст. 368-2, ст. 366-1 УК Украины. Об этом сообщает УНН со ссылкой на пресс-службу ГПУ.
В соответствии с требованиями ч.5 ст. 216 УПК Украины расследование уголовных правонарушений, о которых идет речь, относятся к исключительной подследственности детективов НАБУ.
Законом запрещено поручать осуществление досудебного расследования преступлений, подследственных НАБУ любому другому органу (ч. 4 ст. 36 УПК Украины).
В Генеральной прокуратуре Украины осуществление надзора за соблюдением законов при проведении досудебного расследования НАБУ возложено на САП (ч. 5 ст. 8 Закона Украины "О прокуратуре").
Принимая во внимание изложенное, Генеральным прокурором Украины принято решение о направлении заявления о преступлении в САП для организации ее надлежащего рассмотрения и принятия решения в определенный УПК Украины образом.
Как сообщал УНН, участники боевых действий выразили поддержку Юлии Тимошенко.