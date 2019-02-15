НАБУ не отримувало заяви щодо відкриття справи на Тимошенко

КИЇВ. 15 лютого. УНН. До Національного антикорупційного бюро України, станом на 15 лютого, не надійшла заява про вчинення народним депутатом Ю. Тимошенко кримінальних правопорушень, передбачених ч. 3 ст. 368-2, ст. 366-1 КК України. Про це повідомляє НАБУ на своїй сторінці у Facebook, передає УНН.