НАБУ не отримувало заяви щодо відкриття справи на Тимошенко
Київ • УНН
КИЇВ. 15 лютого. УНН. До Національного антикорупційного бюро України, станом на 15 лютого, не надійшла заява про вчинення народним депутатом Ю. Тимошенко кримінальних правопорушень, передбачених ч. 3 ст. 368-2, ст. 366-1 КК України. Про це повідомляє НАБУ на своїй сторінці у Facebook, передає УНН.
"Станом на 15 лютого детективи НАБУ не отримували заяви за фактом можливого вчинення народним депутатом кримінальних правопорушень, передбачених ч. 3 ст. 368-2, ст. 366-1 КК України, яку, згідно з офіційним повідомленням Генеральна прокуратура скерувала до САП", - йдеться у повідомленні.
Нагадаємо, вчора, 14.02.2019, на ім’я Генерального прокурора України Ю. Луценка надійшла заява про вчинення народним депутатом Ю. Тимошенко кримінальних правопорушень, передбачених ч. 3 ст. 368-2, ст. 366-1 КК України.