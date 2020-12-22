НАБУ инициирует арест Татарова с возможностью внесения залога - Сытник

"Сегодня решается вопрос о вручении ему (Татарову - ред.) Ходатайство об избрании меры пресечения. Детективы инициируют арест с альтернативой внесения залога, но какое решение примет прокурор - я не знаю", - сказал Сытник.

Напомним, заместителю руководителя Офиса Президента Олегу Татарову 21 декабря в НАБУ вручили уведомление о подозрении.

Как сообщалось, НАБУ и САП сообщили ранее, что заместителю главы Офиса Президента Украины сообщено о подозрении в причастности к предоставлению неправомерной выгоды за обеспечение выдачи недостоверного письменного заключения судебного эксперта по делу о завладении 81 млн грн Нацгвардии.

В НАБУ указывали, что заместитель главы Офиса Президента Украины является третьим подозреваемым в совершении указанного преступления. Кроме него по делу подозреваются заместитель директора Государственного научно-исследовательского экспертно-криминалистического центра МВД Украины Константин Дубонос (ч.3 ст.368 УК Украины) и бывший народный депутат, экс-конечный бенефициарный владелец ООО "Укрбуд Девелопмент" Максим Микитась (ч.3 ст. 369 УК Украины).