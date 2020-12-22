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НАБУ ініціює арешт Татарова з можливістю внесення застави – Ситник

Київ • УНН

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КИЇВ. 22 грудня. УНН. Національне антикорупційне бюро України наполягає на арешті заступника глави Офісу Президента Олега Татарова з можливістю внесення застави. Про це в ефірі одного з телеканалів сказав директор НАБУ Артем Ситник, передає кореспондент УНН.

НАБУ ініціює арешт Татарова з можливістю внесення застави – Ситник

"Сьогодні вирішується питання про вручення йому (Татарову – ред.) клопотання про обрання запобіжного заходу. Детективи ініціюють арешт з альтернативою внесення застави, але яке рішення прийме прокурор - я не знаю", - сказав Ситник.

Нагадаємо, заступнику керівника Офісу Президента Олегу Татарову 21 грудня у НАБУ вручили повідомлення про підозру.

Як повідомлялося, НАБУ і САП повідомили раніше, що заступнику голови Офісу Президента України повідомлено про підозру у причетності до надання неправомірної вигоди за забезпечення видачі недостовірного письмового висновку судового експерта у справі щодо заволодіння 81 млн грн Нацгвардії.

У НАБУ вказували, що заступник голови Офісу Президента України є третім підозрюваним у вчиненні зазначеного злочину. Окрім нього у справі підозрюються заступник директора Державного науково-дослідного експертно-криміналістичного центру МВС України Костянтин Дубонос (ч.3 ст.368 КК України) та колишній народний депутат, екскінцевий бенефіціарний власник ТОВ "Укрбуд Девелопмент" Максим Микитась (ч.3 ст.369 КК України).

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