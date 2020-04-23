НАБУ и САП расследуют 93% "скидки" при продаже арестованного имущества Газпрома
Киев • УНН
КИЕВ. 23 апреля. УНН. Прокуроры Специализированной антикоррупционной прокуратуры и детективы Национального антикоррупционного бюро Украины остановили схему продажи имущества российского "Газпрома" в Украине по заниженной стоимости. Об этом сообщает УНН со ссылкой на пресс-службу САП.
"Детективы НАБУ при процессуальном руководстве прокуроров САП осуществляют досудебное расследование в уголовном производстве по факту злоупотребления служебным положением бывшим руководством Министерства юстиции Украины", - сказано в сообщении.
Отмечается, что совместными усилиями прокуроров и детективов прекращено схему продажи имущества по заниженной стоимости, что заключается в следующем.
"Так, своим решением Антимонопольный комитет Украины наложил на ПАО "Газпром" штраф в размере, превышающем 85 000 000 000 гривен за злоупотребление монопольным положением на рынке услуг по транзиту природного газа магистральными трубопроводами по территории Украины. В связи с неуплатой штрафа имущество указанной компании на территории Украины было арестовано. В рамках исполнительного производства была проведена оценка арестованного актива - доли акции одной из международных газовых компаний, принадлежащих российскому газовому монополисту, которая составила более 630 000 000 гривен", - добавляется в сообщении.
Сообщается, что через полгода было проведено еще одну оценку акций, но "их оценочная стоимость резко снизилась до 40 000 000 гривен, хотя ежегодная нераспределенная прибыль указанной компании превышала 100 000 000 гривен".
По данным САП, по результатам аукциона указанный актив был продан одной из инвестиционных компаний за 41 000 000 гривен. "То есть коррупционная скидка составила 93%, а государство недополучило примерно 600 000 000 гривен дохода", - указали в ведомстве.
"На основании собранных детективами доказательств, прокурор обратился в ВАКС с ходатайством об аресте этого имущественного актива, которое следственным судьей было удовлетворено. В настоящее время на основании постановления следственного судьи ВАКС указанные ценные бумаги переданы в управление Агентству по розыску и менеджменту активов, что может стать эффективным способом наполнения государственного бюджета в условиях карантина", - суммируется в сообщении.
Напомним, в Нафтогазе заговорили о новом иске к Газпрому на 17,3 млрд долларов.