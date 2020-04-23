НАБУ і САП розслідують 93% "знижки" при продажі арештованого майна Газпрому
Київ • УНН
КИЇВ. 23 квітня. УНН. Прокурори Спеціалізованої антикорупційної прокуратури та детективи Національного антикорупційного бюро України зупинили схему продажу майна російського “Газпрому” в Україні за заниженою вартістю. Про це повідомляє УНН із посиланням на пресслужбу САП.
“Детективами НАБУ за процесуальним керівництвом прокурорів САП здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадження за фактом зловживання службовим становищем колишнім керівництвом Міністерства юстиції України”, — сказано у повідомленні.
Зазначається, що спільними зусиллями прокурорів та детективів припинено схему продажу майна за заниженою вартістю, що полягає в наступному.
“Так, своїм рішенням Антимонопольний комітет України наклав на ПАТ "Газпром“ штраф у розмірі, що перевищує 85 000 000 000 гривень за зловживання монопольним становищем на ринку послуг з транзиту природного газу магістральними трубопроводами територією України. У зв’язку з несплатою штрафу майно вказаної компанії на території України було арештовано. У межах виконавчого провадження було проведено оцінку арештованого активу — частки акції однієї з міжнародних газових компаній, належних російському газовому монополісту, яка склала понад 630 000 000 гривень”, — додається у повідомленні.
Повідомляється, що через пів року було проведено ще одну оцінку акцій, але "їхня оціночна вартість різко знизилась до 40 000 000 гривень, хоча щорічний нерозподілений прибуток вказаної компанії перевершував 100 000 000 гривень".
За даними САП, за результатом аукціону зазначений актив був проданий одній з інвестиційних компаній за 41 000 000 гривень. "Тобто корупційна знижка склала 93%, а держава недоотримала приблизно 600 000 000 гривень доходу", - вказали у відомстві.
“На підставі зібраних детективами доказів, прокурор звернувся до ВАКС з клопотанням про арешт цього майнового активу, яке слідчим суддею було задоволено. На даний час на підставі ухвали слідчого судді ВАКС зазначені цінні папери передані в управління Агентству з розшуку та менеджменту активів, що може стати ефективним способом наповнення державного бюджету в умовах карантину”, — підсумовується у повідомленні.
Нагадаємо, у Нафтогазі заговорили про новий позов до Газпрому на 17,3 млрд доларів.