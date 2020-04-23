НАБУ і САП розслідують 93% "знижки" при продажі арештованого майна Газпрому

ukru
16:58 • 19257 перегляди

У центрі Рівного стався вибух: постраждало двоє людей

14:22 • 87604 перегляди

ЄС на рівні 26 лідерів ухвалив заяву щодо України на тлі опозиції Угорщини: що у висновках

12:11 • 169636 перегляди

Зниження цін на ліки чи ілюзія економії: що приховують нові правила?

Ексклюзив
20 березня, 11:44 • 173257 перегляди

Демонтаж історичної огорожі Байкового кладовища призупинено: що відомо

Ексклюзив
20 березня, 08:24 • 179206 перегляди

Два місяці після інавгурації Трампа: що змінилося для України

Ексклюзив
20 березня, 07:00 • 186254 перегляди

Заборона маркетингових договорів не зробить ліки дешевшими – це суперечить логіці, заявив СЕО мережі "Подорожник"

Ексклюзив
20 березня, 06:55 • 165456 перегляди

Весняне рівнодення – початок нового астрологічного року

19 березня, 18:06 • 183740 перегляди

Зустріч делегацій України та США планується орієнтовно в кінці тижня – джерело

19 березня, 14:10 • 144649 перегляди

Україна повернула з російського полону 175 захисників - Зеленський

19 березня, 10:24 • 149876 перегляди

Зеленський: визнання українських тимчасово окупованих територій росією є "червоної лінією", ми на це не підемо

Рубрики
Головна
Головна
Політика
Політика
Війна
Війна
Економіка
Економіка
Суспільство
Суспільство
Кримінал та НП
Кримінал та НП
Наші за кордоном
Наші за кордоном
Новини Світу
Новини Світу
Київ
Київ
Київщина
Київщина
Здоров'я
Здоров'я
Технології
Технології
Спорт
Спорт
Культура
Культура
Лайфхак
Лайфхак
УНН Lite
УНН Lite
Новини Бізнесу
Новини Бізнесу
Публікації
Ексклюзиви
Меню
Теги
Автори
Про агентство
Контакти
Реклама
Архів

Інформаційне агентство «Українські Національні Новини».

Всі права захищені. © 2007 — 2024

+7°
0.8 м/с
60 %
758 мм
Ясно, протягом наступних 2 годин опадів не очікується
Популярнi новини
Ізраїль відновив наземну операцію в Газі для створення буферної зони

Ізраїль відновив наземну операцію в Газі для створення буферної зони

20 березня, 07:52 • 122222 перегляди
Брюс Вілліс дав Самюелю Джексону пораду, яка змінила його кар'єру

Брюс Вілліс дав Самюелю Джексону пораду, яка змінила його кар'єру

11:47 • 114253 перегляди
В Конгресі США представили резолюцію про невизнання окупації українських територій

В Конгресі США представили резолюцію про невизнання окупації українських територій

11:59 • 122111 перегляди
Джоан Роулінг зробила неоднозначний допис, який сприйняли як критику акторів "Гаррі Поттера"

Джоан Роулінг зробила неоднозначний допис, який сприйняли як критику акторів "Гаррі Поттера"

12:56 • 96718 перегляди
Оприлюднення документів по убивству Кеннеді – чотири основних висновки

Оприлюднення документів по убивству Кеннеді – чотири основних висновки

15:29 • 174477 перегляди
Публікації
Зниження цін на ліки чи ілюзія економії: що приховують нові правила?

Зниження цін на ліки чи ілюзія економії: що приховують нові правила?

12:11 • 169643 перегляди
Демонтаж історичної огорожі Байкового кладовища призупинено: що відомо

Демонтаж історичної огорожі Байкового кладовища призупинено: що відомо
Ексклюзив

20 березня, 11:44 • 173261 перегляди
Два місяці після інавгурації Трампа: що змінилося для України

Два місяці після інавгурації Трампа: що змінилося для України
Ексклюзив

20 березня, 08:24 • 179211 перегляди
Заборона маркетингових договорів не зробить ліки дешевшими – це суперечить логіці, заявив СЕО мережі "Подорожник"

Заборона маркетингових договорів не зробить ліки дешевшими – це суперечить логіці, заявив СЕО мережі "Подорожник"
Ексклюзив

20 березня, 07:00 • 186258 перегляди
Весняне рівнодення – початок нового астрологічного року

Весняне рівнодення – початок нового астрологічного року
Ексклюзив

20 березня, 06:55 • 165458 перегляди
Реклама
Актуальнi люди
Актуальні місця
Реклама
УНН Lite
Демі Мур поділилася рідкісними фото з Брюсом Віллісом на його 70-річчя

Демі Мур поділилася рідкісними фото з Брюсом Віллісом на його 70-річчя

15:29 • 22525 перегляди
Джоан Роулінг зробила неоднозначний допис, який сприйняли як критику акторів "Гаррі Поттера"

Джоан Роулінг зробила неоднозначний допис, який сприйняли як критику акторів "Гаррі Поттера"

12:56 • 96718 перегляди
Брюс Вілліс дав Самюелю Джексону пораду, яка змінила його кар'єру

Брюс Вілліс дав Самюелю Джексону пораду, яка змінила його кар'єру

11:47 • 114253 перегляди
Режисера звинуватили у шахрайстві на $11 млн через серіал для Netflix

Режисера звинуватили у шахрайстві на $11 млн через серіал для Netflix

19 березня, 09:57 • 110630 перегляди
Tesla отримала перший дозвіл для запуску роботаксі в Каліфорнії

Tesla отримала перший дозвіл для запуску роботаксі в Каліфорнії

19 березня, 09:25 • 110815 перегляди
Актуальне
НАБУ і САП розслідують 93% "знижки" при продажі арештованого майна Газпрому

НАБУ і САП розслідують 93% "знижки" при продажі арештованого майна Газпрому

Київ • УНН

 • 12481 перегляди

КИЇВ. 23 квітня. УНН. Прокурори Спеціалізованої антикорупційної прокуратури та детективи Національного антикорупційного бюро України зупинили схему продажу майна російського “Газпрому” в Україні за заниженою вартістю. Про це повідомляє УНН із посиланням на пресслужбу САП.

“Детективами НАБУ за процесуальним керівництвом прокурорів САП здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадження за фактом зловживання службовим становищем колишнім керівництвом Міністерства юстиції України”, — сказано у повідомленні.

Зазначається, що спільними зусиллями прокурорів та детективів припинено схему продажу майна за заниженою вартістю, що полягає в наступному.

“Так, своїм рішенням Антимонопольний комітет України наклав на ПАТ "Газпром“ штраф у розмірі, що перевищує 85 000 000 000 гривень за зловживання монопольним становищем на ринку послуг з транзиту природного газу магістральними трубопроводами територією України. У зв’язку з несплатою штрафу майно вказаної компанії на території України було арештовано. У межах виконавчого провадження було проведено оцінку арештованого активу — частки акції однієї з міжнародних газових компаній, належних російському газовому монополісту, яка склала понад 630 000 000 гривень”, — додається у повідомленні.

Повідомляється, що через пів року було проведено ще одну оцінку акцій, але "їхня оціночна вартість різко знизилась до 40 000 000 гривень, хоча щорічний нерозподілений прибуток вказаної компанії перевершував 100 000 000 гривень".

За даними САП, за результатом аукціону зазначений актив був проданий одній з інвестиційних компаній за 41 000 000 гривень. "Тобто корупційна знижка склала 93%, а держава недоотримала приблизно 600 000 000 гривень доходу", - вказали у відомстві.

“На підставі зібраних детективами доказів, прокурор звернувся до ВАКС з клопотанням про арешт цього майнового активу, яке слідчим суддею було задоволено. На даний час на підставі ухвали слідчого судді ВАКС зазначені цінні папери передані в управління Агентству з розшуку та менеджменту активів, що може стати ефективним способом наповнення державного бюджету в умовах карантину”, — підсумовується у повідомленні.

Нагадаємо, у Нафтогазі заговорили про новий позов до Газпрому на 17,3 млрд доларів. 

Українські Національні Новини

Українські Національні Новини

Кримінал та НП

Звернутися з питань розміщення реклами

Tesla
$233.49
Brent
$71.92
Bitcoin
$83,784.80
S&P 500
$5,663.74
Газ TTF
$43.07
Золото
$3,046.09
Ethereum
$1,958.74