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У Нафтогазі заговорили про новий позов до Газпрому на 17,3 млрд доларів

Київ • УНН

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КИЇВ. 7 квітня. УНН. Моя команда чітко сформулювала і представила на узгодження Наглядовій Раді Нафтогазу додаткові “питання” до Газпрому на суму ще 17,3 млрд доларів. У разі погодження — попереду також багато роботи. Про це повідомив виконавчий директор групи “Нафтогаз” Юрій Вітренко на своїй сторінці у Facebook, передає УНН.

“... моя команда чітко сформулювала і представила на узгодження Наглядовій Раді Нафтогазу додаткові „питання“ до Газпрому на суму ще 17.3 млрд доларів. У разі погодження — попереду також багато роботи”, — написав Вітренко.

Він нагадав, що його головна відповідальність, як виконавчого директора, це відносини з Газпромом.

“Власне з ним у грудні минулого року від імені Нафтогазу я підписав контракт про транзит із гарантованим доходом 7,2 млрд доларів. Тепер цей контракт потрібно виконувати і робити так, щоб він не зірвався, і щоб Газпром не був звільнений від обов’язку сплатити нам ці 7,2 млрд, навіть якщо він не буде подавати газ для транзиту”, — додав Вітренко.

Нагадаємо, виконавчий директор групи “Нафтогаз” Юрій Вітренко повідомляв, що новий позов Нафтогазу проти Російської Федерації щодо втрачених активів в окупованому Криму може бути не останнім.

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