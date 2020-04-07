У Нафтогазі заговорили про новий позов до Газпрому на 17,3 млрд доларів

КИЇВ. 7 квітня. УНН. Моя команда чітко сформулювала і представила на узгодження Наглядовій Раді Нафтогазу додаткові “питання” до Газпрому на суму ще 17,3 млрд доларів. У разі погодження — попереду також багато роботи. Про це повідомив виконавчий директор групи “Нафтогаз” Юрій Вітренко на своїй сторінці у Facebook, передає УНН.