В Нафтогазе заговорили о новом иске к Газпрому на 17,3 млрд долларов

КИЕВ. 7 апреля. УНН. Моя команда четко сформулировала и представила на согласование Наблюдательному Совету Нафтогаза дополнительные "вопросы" к Газпрому на сумму еще 17,3 млрд долларов. В случае согласования - впереди также много работы. Об этом сообщил исполнительный директор группы "Нафтогаз" Юрий Витренко на своей странице в Facebook, передает УНН.