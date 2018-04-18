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Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

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НАБУ готово открыть дело по закупке чешских БМП

Киев • УНН

 • 9656 просмотра

КИЕВ. 18 апреля. УНН. Национальное антикоррупционное бюро Украины обязуется в течение 24 часов возбудить уголовное дело в отношении возможных фактов коррупции при закупки чешских БМП. Об этом во время заседания комитета ВР по вопросам национальной безопасности и обороны сообщил Сергей Пашинский, передает корреспондент УНН.

НАБУ готово открыть дело по закупке чешских БМП

“Я получил письмо, где написано, что в соответствии с ч.1 ст.214 УК, (НАБУ — ред.) обязуются в течение 24 часов, после поданного нами (Комитетом — ред.) заявления возбудить уголовное дело. В связи с изложенным просит (НАБУ — ред.) установленным законодательством порядком сообщать в правоохранительные органы Украины об известных событиях совершения преступления”, - сообщил Пашинский.

Как сообщал УНН, общественности показали закупленных в польской компании БМП-1АК, в связи с закупкой которых разгорелся скандал.

Напомним, резонанс получила статья, опубликованная в одном из украинских СМИ, по контрактных цен при закупке БМП чешского производства польской компанией.

После этого в парламентском комитете по нацбезопасности решили собрать заседание, на котором обсудили бы вопрос возможных фактов коррупции при проведении закупок военной техники и оборудования, которые были обнародованы в одном из украинских СМИ, с участием руководителей Минобороны, НАБУ и СБУ.

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