НАБУ готово открыть дело по закупке чешских БМП

“Я получил письмо, где написано, что в соответствии с ч.1 ст.214 УК, (НАБУ — ред.) обязуются в течение 24 часов, после поданного нами (Комитетом — ред.) заявления возбудить уголовное дело. В связи с изложенным просит (НАБУ — ред.) установленным законодательством порядком сообщать в правоохранительные органы Украины об известных событиях совершения преступления”, - сообщил Пашинский.

Как сообщал УНН, общественности показали закупленных в польской компании БМП-1АК, в связи с закупкой которых разгорелся скандал.

Напомним, резонанс получила статья, опубликованная в одном из украинских СМИ, по контрактных цен при закупке БМП чешского производства польской компанией.

После этого в парламентском комитете по нацбезопасности решили собрать заседание, на котором обсудили бы вопрос возможных фактов коррупции при проведении закупок военной техники и оборудования, которые были обнародованы в одном из украинских СМИ, с участием руководителей Минобороны, НАБУ и СБУ.