НАБУ готове відкрити справу щодо закупки чеських БМП
Київ • УНН
КИЇВ. 18 квітня. УНН. Національне антикорупційне бюро України зобов’язуються протягом 24 годин відкрити кримінальну справу щодо можливих фактів корупції під час закупки чеських БМП. Про це під час засідання комітету ВР з питань національної безпеки і оборони повідомив Сергій Пашинський, передає кореспондент УНН.
“Я отримав листа, де написано, що відповідно до ч.1 ст.214 ККУ, (НАБУ — ред.) зобов’язуються протягом 24 годин, після поданої нами (Комітетом — ред.) заяви відкрити кримінальну справу. У зв’язку з викладеним просить (НАБУ — ред.) установленим законодавством порядком повідомляти правоохоронні органи України про відомі події вчинення злочину”, — повідомив С.Пашинський.
Як повідомляв УНН, громадськості показали закуплені у польської компанії БМП-1АК, у зв'язку із закупівлею яких розгорівся скандал.
Нагадаємо, резонансу набула стаття, опублікована в одному з українських ЗМІ, щодо контрактних цін при закупівлі БМП чеського виробництва польською компанією.
Після цього у парламентському комітеті з нацбезпеки вирішили зібрати засідання, на якому обговорили б питання можливих фактів корупції при проведенні закупівель військової техніки та обладнання, які були оприлюднені в одному з українських ЗМІ за участю керівників Міноборони, НАБУ та СБУ.