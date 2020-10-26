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Пора сделать все правильно: Зеленский заявил, что Украина готова как можно быстрее сесть за стол переговоров
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Пора сделать все правильно: Зеленский заявил, что Украина готова как можно быстрее сесть за стол переговоров

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4 марта, 13:25 • 101014 просмотра

Шмигаль раскрыл условия Украины по мирным переговорам и будущим гарантиям

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Прифронтовые громады Харьковщины бьют тревогу: новое регулирование фармрынка угрожает закрытием аптек
4 марта, 12:57 • 118698 просмотра

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4 марта, 10:59 • 96489 просмотра

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4 марта, 09:55 • 100618 просмотра

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Набор на прокуроров из вне системы: в Офисе Генпрокурора "отсеяли" 89% кандидатов

Набор на прокуроров из вне системы: в Офисе Генпрокурора "отсеяли" 89% кандидатов

Киев  •  УНН

 • 12049 просмотра

КИЕВ. 26 октября. УНН. Более полсотни кандидатов из вне системы начали второй этап стажировки в Офисе Генпрокурора, к практической подготовке дошли, успешно преодолев все испытания, только 11% претендентов. Об этом на своей странице в Facebook написала Генеральный прокурор Ирина Венедиктова, передает УНН.

"Второй отбор в Офис Генпрокурора - поздравила стажеров. 52 кандидата из вне системы начали второй этап стажировки в Офисе Генпрокурора. К практической подготовке дошли, успешно преодолев все испытания, только 11% претендентов. Надеюсь, что вскоре они пополнят ряды прокуроров и будут успешными и эффективными", - написала Венедиктова.

Она отметила, что среди тех, кто хочет приложить свой опыт и знания к результативности прокуратуры, есть адвокаты, государственные служащие, сотрудники органов полиции, следователи ГБР, бывшие работники научно-преподавательского состава Национальной академии прокуратуры Украины и юрисконсульты.

"Пожелала им сил на стажировке и скорее приступить к работе. Нам нужны прокуроры, для которых работа - это служение. Прокурорская деятельность сложная и часто неблагодарная, но наша миссия - стоять на защите закона и государства. Это уже второй отбор профессионалов-юристов из других отраслей в Офис Генпрокурора. Свежий взгляд и новые силы - это всегда толчок к развитию", - добавила Генпрокурор.

Напомним, в июне в Офисе Генпрокурора начали стажировку отобранные из вне системы кандидаты в прокуроры.

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