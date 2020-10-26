Набор на прокуроров из вне системы: в Офисе Генпрокурора "отсеяли" 89% кандидатов
Киев • УНН
КИЕВ. 26 октября. УНН. Более полсотни кандидатов из вне системы начали второй этап стажировки в Офисе Генпрокурора, к практической подготовке дошли, успешно преодолев все испытания, только 11% претендентов. Об этом на своей странице в Facebook написала Генеральный прокурор Ирина Венедиктова, передает УНН.
"Второй отбор в Офис Генпрокурора - поздравила стажеров. 52 кандидата из вне системы начали второй этап стажировки в Офисе Генпрокурора. К практической подготовке дошли, успешно преодолев все испытания, только 11% претендентов. Надеюсь, что вскоре они пополнят ряды прокуроров и будут успешными и эффективными", - написала Венедиктова.
Она отметила, что среди тех, кто хочет приложить свой опыт и знания к результативности прокуратуры, есть адвокаты, государственные служащие, сотрудники органов полиции, следователи ГБР, бывшие работники научно-преподавательского состава Национальной академии прокуратуры Украины и юрисконсульты.
"Пожелала им сил на стажировке и скорее приступить к работе. Нам нужны прокуроры, для которых работа - это служение. Прокурорская деятельность сложная и часто неблагодарная, но наша миссия - стоять на защите закона и государства. Это уже второй отбор профессионалов-юристов из других отраслей в Офис Генпрокурора. Свежий взгляд и новые силы - это всегда толчок к развитию", - добавила Генпрокурор.
Напомним, в июне в Офисе Генпрокурора начали стажировку отобранные из вне системы кандидаты в прокуроры.