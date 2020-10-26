Набір на прокурорів з-поза системи: в Офісі Генпрокурора "відсіяли" 89% претендентів

“Другий добір в Офіс Генпрокурора – привітала стажерів. 52 кандидати з-поза системи розпочали другий етап стажування в Офісі Генпрокурора. До практичної підготовки дійшли, успішно подолавши всі випробування, тільки 11% претендентів. Сподіваюсь, що невдовзі вони поповнять ряди прокурорів і будуть успішними та ефективними”, - написала Венедіктова.

Вона зазначила, що серед тих, хто хоче докласти свій досвід та знання до результативності прокуратури - є адвокати, державні службовці, співробітники органів поліції, слідчі ДБР, колишні працівники науково-викладацького складу Національної академії прокуратури України та юрисконсульти.

“Побажала їм наснаги на стажуванні та скоріше стати до праці. Нам потрібні прокурори, для яких робота – це служіння. Прокурорська діяльність складна і часто невдячна, але наша місія – стояти на захисті закону і держави. Це вже другий добір професіоналів-юристів з інших галузей в Офіс Генпрокурора. Свіжий погляд і нові сили - це завжди поштовх до розвитку”, - додала генпрокурор.

Нагадаємо, у червні в Офісі Генпрокурора почали стажування відібрані з-поза системи кандидати у прокурори.