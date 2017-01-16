Набор в Нацполицию стартовал в Запорожской области
Киев • УНН
ЗАПОРОЖЬЕ-КИЕВ. 16 января. УНН. С 16 по 27 января будут принимать документы на конкурс по замещению должностей в органах и подразделениях запорожской Нацполиции. Об этом сообщили в отделе коммуникации ГУ Нацполиции Украины в Запорожской области, передает УНН.
В общем планируют набрать 70 человек. 30 оперуполномоченных и 40 следователей в органах и подразделениях ГУНП области.
Последний день приема документов - 27 января. После чего в полиции проведут конкурс в соответствии с требованиями Типового порядка.
Напомним, 13 января, в Орджоникидзевском районном суде Запорожья состоялось судебное заседание в отношении экс-начальника областной милиции генерала Владимира Сербы.