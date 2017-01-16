Набір до Нацполіції стартував у Запорізькій області
Київ • УНН
ЗАПОРІЖЖЯ-КИЇВ. 16 січня. УНН. З 16 по 27 січня будуть приймати документи на конкурс щодо заміщення посад в органах та підрозділах запорізької Нацполіції. Про це повідомили у відділі комунікації ГУ Нацполіції України у Запорізькій області, передає УНН.
Загалом планують набрати 70 людей. 30 оперуповноважених та 40 слідчих в органах та підрозділах ГУНП області.
Останній день прийому документів — 27 січня. Після чого у поліції проведуть конкурс відповідно до вимог Типового порядку.
Нагадаємо, 13 січня, у Орджонікідзевському районному суді Запоріжжя відбулося судове засідання щодо екс-начальника обласної міліції генерала Володимира Серби.