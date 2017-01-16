Набір до Нацполіції стартував у Запорізькій області

Загалом планують набрати 70 людей. 30 оперуповноважених та 40 слідчих в органах та підрозділах ГУНП області.

Останній день прийому документів — 27 січня. Після чого у поліції проведуть конкурс відповідно до вимог Типового порядку.

Нагадаємо, 13 січня, у Орджонікідзевському районному суді Запоріжжя відбулося судове засідання щодо екс-начальника обласної міліції генерала Володимира Серби.