На съемках фильма "Миссия невыполнима" сбросили поезд со скалы
Киев • УНН
КИЕВ. 22 августа. УНН. Во время съемок одной из сцен седьмой части фильма “Миссия невыполнима” в английском графстве Дербишире пустили поезд со скалы, передает УНН.
Детали
Так, съемки проходили накануне. На фото и видео, опубликованном пользователями соцсетей, видно как локомотив с одним вагоном едет на большой скорости к обрыву, после чего падает в ущелье и разбивается о землю.
Все это время за поездом следовал вертолет.
Сообщается, что звезда франшизы, актер Том Круз, также присутствовал на месте “крушения”.
Добавим
Ранее в этом году стало известно, что съемочная группа фильма “Миссия невыполнима 7” была вынуждена пойти на самоизоляцию после обнаружения коронавируса у некоторых ее участников.
До этого, в феврале съемки фильма, проводившиеся на тот момент в Венеции, были приостановлены на полгода в целях предосторожности.
Боевик режиссера Кристофера МакКуорри должен выйти на экраны в мае 2022 года. В фильме будут присутствовать Ребекка Фергюсон, Ванесса Кирби, Хейли Этвелл и другие.
Справка
“Миссия невыполнима” — серия фильмов, которая на данный момент состоит из шести частей, снятых с 1996 по 2018 год, и основана на одноименном телесериале. В основе сюжета — приключения агента Итана Ханта, которого во всех картинах играет Круз.
Mission impossible scene filmed yesterday in Derbyshire pic.twitter.com/gRJFzJQuvc— Ian Gambles ⚔ (@cherrystreet71) August 21, 2021
https://twitter.com/cherrystreet71/status/1429382322307096577
https://twitter.com/cherrystreet71/status/1429046365645123591