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На зйомках фільму "Місія нездійсненна" скинули поїзд зі скелі

На зйомках фільму "Місія нездійсненна" скинули поїзд зі скелі

Київ • УНН

 • 38020 перегляди

КИЇВ. 22 серпня. УНН. Під час зйомок однієї з сцен сьомої частини фільму "Місія нездійсненна" в англійському графстві Дербішире пустили поїзд зі скелі, передає УНН.

Деталі

Так, зйомки проходили напередодні. На фото і відео, опублікованому користувачами соцмереж, видно як локомотив з одним вагоном їде на великій швидкості до обриву, після чого падає в ущелину і розбивається об землю.

Весь цей час за поїздом прямував вертоліт.

Повідомляється, що зірка франшизи, актор Том Круз, також був присутній на місці “аварії”.

Подивитися цю публікацію в Instagram

Публікація від VillagerJim (@villagerjim)

Додамо

Раніше в цьому році стало відомо, що знімальна група фільму “Місія нездійсненна 7” була змушена піти на самоізоляцію після виявлення коронавірусу у деяких її учасників.

До цього, в лютому зйомки фільму, що проводилися на той момент в Венеції, були припинені на півроку в цілях обережності.

Бойовик режисера Крістофера МакКуоррі повинен вийти на екрани в травні 2022 року. У фільмі будуть присутні Ребекка Фергюсон, Ванесса Кірбі, Хейлі Етвелл та інші.

Довідка

“Місія нездійсненна” — серія фільмів, яка на даний момент складається з шести частин, знятих з 1996 по 2018 рік, і заснована на однойменному телесеріалі. В основі сюжету — пригоди агента Ітана Ханта, якого у всіх картинах грає Круз.

Mission impossible scene filmed yesterday in Derbyshire pic.twitter.com/gRJFzJQuvc

— Ian Gambles ⚔ (@ cherrystreet71) August 21, 2021

A different angle #MissionImpossible7 #Derbyshire https://t.co/5mF2FAHzVE pic.twitter.com/FnI35xHWeH

— Ian Gambles ⚔ (@cherrystreet71) August 22, 2021

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