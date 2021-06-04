Съемки "Миссия невыполнима 7" приостановили из-за коронавируса
Киев • УНН
КИЕВ. 4 июня. УНН. Съемочная группа фильма "Миссия невыполнима 7" (Mission: Impossible 7) была вынуждена пойти на самоизоляцию после обнаружения коронавируса в некоторых ее участников. Как сообщила в четверг газета The Sun, поэтому съемки боевика в графстве Суррей приостановлены, информирует УНН.
Цитата
“14 членов съемочной группы заболели COVID, в основном — помощники (американского актера) Тома (Круза). Все 60 членов коллектива были вынуждены изолироваться на 14 дней”, — цитирует издание слова источника. Том Круз, исполняющий главную роль, находится на самоизоляции со вторника.
Детали
В феврале съемки этого фильма, проводившихся на тот момент в Венеции, были приостановлены на полгода в целях предосторожности.
Как напоминает газета, боевик режиссера Кристофера МакКуорри выйдет на экраны в мае 2022 года. В фильме будут присутствовать Ребекка Фергюсон, Ванесса Кирби, Хейли Этвелл и другие.
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Справка
“Миссия невыполнима” — серия фильмов, которая пока состоит из шести частей, снятых с 1996 по 2018 год, и основана на одноименном телесериале. В основе сюжета — приключения агента Итана Ханта, которого во всех картинах играет Круз.