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Том Круз на знак протесту повернув нагороди "Золотого глобуса"

Том Круз на знак протесту повернув нагороди "Золотого глобуса"

Київ • УНН

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КИЇВ. 11 травня. УНН. Знаменитий голлівудський кіноактор Том Круз повернув свої нагороди "Золотого глобуса" Голлівудської асоціації іноземних журналістів (HFPA) в знак протесту проти відсутності расового розмаїття в журі цієї організації, яка роздає кінопремії. Про це з посиланням на джерело, близьке до актора, повідомляє CNN, пише УНН.

Деталі

Круз отримав премію за кращу чоловічу роль за ролі у фільмах "Джеррі Магуайр" в 1997 році і "Народжений 4 липня" в 1990 році, а також нагороду за кращу чоловічу роль другого плану за "Магнолію" в 2000 році.

Американська медіакомпанія NBC, яка традиційно вела трансляцію церемонії вручення премії, оголосила у понеділок, що не транслюватиме шоу в 2022 році.

Контекст

Цей крок Круз зробив на тлі зростаючих суперечок навколо HFPA - організації, що стоїть за роздачею "Золотих глобусів" - через відсутність расового розмаїття, зокрема відсутність темношкірих у складі журі, а також через етичні питання, пов'язані з фінансовими вигодами деяких з 87 членів, виявленими під час лютневого розслідування Los Angeles Times.

Організатори обіцяли виправити ці недоліки і "зробити необхідні зміни". Однак великі фірми в Голлівуді, а також такі зірки, як Скарлетт Йоханссон і Марк Руффало, розкритикували обіцяні реформи як недостатні.

Премія "Золотий глобус" за престижністю поступається в США лише "Оскару". Нагорода була заснована іноземними журналістами в жовтні 1943 року, а перша церемонія нагородження відбулася в січні 1944-го.

ЧИТАЙТЕ ТАКОЖ: Том Круз побував у Києві і спустився у метро на "Золотих воротах"

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