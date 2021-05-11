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Том Круз в знак протеста вернул награды "Золотого глобуса"

Том Круз в знак протеста вернул награды "Золотого глобуса"

Киев  •  УНН

 • 22709 просмотра

КИЕВ. 11 мая. УНН. Знаменитый голливудский киноактер Том Круз вернул свои награды "Золотого глобуса" Голливудской ассоциации иностранных журналистов (HFPA) в знак протеста против отсутствия расового разнообразия в жюри этой организации, что раздает кинопремии. Об этом со ссылкой на источник, близкий к актеру, сообщает CNN, пишет УНН.

Детали

Круз получил премию за лучшую мужскую роль за роли в фильмах "Джерри Магуайр" в 1997 году и "Рожденный 4 июля" в 1990 году, а также награду за лучшую мужскую роль второго плана за "Магнолию" в 2000 году.

Американская медиакомпания NBC, что традиционно вела трансляцию церемонии вручения премии, объявила в понедельник, что не будет транслировать шоу в 2022 году.

Контекст

Этот шаг Круз сделал на фоне растущей критики в отношении HFPA - организации, стоящей за раздачей "Золотых глобусов" - из-за отсутствия расового разнообразия, в частности отсутствия темнокожих в составе жюри, а также из-за этических вопросов, связанных с финансовыми выгодами некоторых из 87 членов, выявленными во время февральского расследования Los Angeles Times.

Организаторы обещали исправить эти недостатки и "сделать необходимые изменения". Однако крупные фирмы в Голливуде, а также такие звезды, как Скарлетт Йоханссон и Марк Руффало, раскритиковали обещанные реформы как недостаточные.

Премия "Золотой глобус" по значимости уступает в США только "Оскару". Награда была учреждена иностранными журналистами в октябре 1943 года, а первая церемония награждения состоялась в январе 1944 года.

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