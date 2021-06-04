Зйомки "Місія нездійсненна 7" призупинили через коронавируса

Цитата

“14 членів знімальної групи захворіли COVID, в основному — помічники (американського актора) Тома (Круза). Усі 60 членів колективу були змушені ізолюватися на 14 днів”, — цитує видання слова джерела. Том Круз, який виконує головну роль, знаходиться на самоізоляції з вівторка.

Деталі

У лютому зйомки цього фільму, що проводилися на той момент в Венеції, були припинені на півроку в цілях обережності.

Як нагадує газета, бойовик режисера Крістофера МакКуоррі вийде на екрани в травні 2022 року. У стрічці зайняті Ребекка Фергюсон, Ванесса Кірбі, Хейлі Етвелл та інші.

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Довідка

“Місія нездійсненна” — серія фільмів, поки що складається з шести частин, знятих з 1996 по 2018 рік, і заснована на однойменному телесеріалі. В основі сюжету — пригоди агента Ітана Ханта, якого у всіх картинах грає Круз.