Зйомки "Місія нездійсненна 7" призупинили через коронавируса
Київ • УНН
КИЇВ. 4 червня. УНН. Знімальна група фільму "Місія нездійсненна 7" (Mission: Impossible 7) була змушена піти на самоізоляцію після виявлення коронавірусу у деяких її учасників. Як повідомила в четвер газета The Sun, через це зйомки бойовика в графстві Суррей припинені, інформує УНН.
Цитата
“14 членів знімальної групи захворіли COVID, в основному — помічники (американського актора) Тома (Круза). Усі 60 членів колективу були змушені ізолюватися на 14 днів”, — цитує видання слова джерела. Том Круз, який виконує головну роль, знаходиться на самоізоляції з вівторка.
Деталі
У лютому зйомки цього фільму, що проводилися на той момент в Венеції, були припинені на півроку в цілях обережності.
Як нагадує газета, бойовик режисера Крістофера МакКуоррі вийде на екрани в травні 2022 року. У стрічці зайняті Ребекка Фергюсон, Ванесса Кірбі, Хейлі Етвелл та інші.
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Довідка
“Місія нездійсненна” — серія фільмів, поки що складається з шести частин, знятих з 1996 по 2018 рік, і заснована на однойменному телесеріалі. В основі сюжету — пригоди агента Ітана Ханта, якого у всіх картинах грає Круз.