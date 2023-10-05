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На освобожденной Херсонщине задержали еще одну коллаборантку: была уверена в своей невиновности

На освобожденной Херсонщине задержали еще одну коллаборантку: была уверена в своей невиновности

Киев • УНН

 • 670795 просмотра

КИЕВ. 5 октября. УНН. Служба безопасности Украины сообщила в четверг, что задержала еще одну коллаборантку на освобожденной части Херсонской области, передает УНН.

Детали

Еще одну пособницу рф задержали на освобожденной части региона во время стабилизационных мероприятий.

Это жительница Белозерского района. После захвата региона фигурантка, как указали в СБУ, "поддержала российских захватчиков и предложила свою «кандидатуру» для работы в оккупационных органах".

Она была назначена «главным бухгалтером» в захваченной районной больнице, которую рашисты использовали в качестве военного госпиталя недалеко от Херсона.

"На этом «посту» вражеская приспешница следовала указаниям местного гауляйтера Сальдо о распространении оккупационного режима в регионе. После освобождения части Херсонской области фигурантка осталась на территории района, она была уверена в своей невиновности", - отметили в СБУ.

Впрочем, сотрудники СБУ ее разоблачили. Она получила подозрение по ч. 1 ст. 111-2 УКУ (пособничество государству-агрессору) и меру пресечения - содержание под стражей. Злоумышленнице грозит до 12 лет тюрьмы.

Напомним

В Киевской области СБУ разоблачила коллаборантку, которая работала на рф во время оккупации Херсона.

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