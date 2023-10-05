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На звільненій Херсонщині затримали ще одну колаборантку: була впевнена у своїй невинуватості

На звільненій Херсонщині затримали ще одну колаборантку: була впевнена у своїй невинуватості

Київ • УНН

 • 670800 перегляди

КИЇВ. 5 жовтня. УНН. Служба безпеки України повідомила у четвер, що затримала ще одну колаборантку на звільненій частині Херсонщини, передає УНН.

Деталі

Ще одну пособницю рф затримали на звільненій частині регіону під час стабілізаційних заходів.

Це жителька Білозерського району. Після захоплення регіону фігурантка, як вказали у СБУ, "підтримала російських загарбників і запропонувала свою «кандидатуру» для роботи в окупаційних органах".

Її призначили «головним бухгалтером» у захопленій районній лікарні, яку рашисти використовували як військовий шпиталь поблизу Херсона.

"На цій «посаді» ворожа поплічниця виконувала вказівки місцевого гауляйтера Сальдо щодо поширення окупаційного режиму в регіоні. Після звільнення частини Херсонщини фігурантка залишилась на території району, вона була впевнена у своїй невинуватості", - зазначили у СБУ.

Утім, співробітники СБУ її викрили. Вона отримала підозру за ч. 1 ст. 111-2 ККУ (пособництво державі-агресору) та запобіжний захід - тримання під вартою. Зловмисниці загрожує до 12 років в'язниці.

Нагадаємо

На Київщині СБУ викрила колаборантку, яка працювала на рф під час окупації Херсона.

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