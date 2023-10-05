На звільненій Херсонщині затримали ще одну колаборантку: була впевнена у своїй невинуватості
Київ • УНН
КИЇВ. 5 жовтня. УНН. Служба безпеки України повідомила у четвер, що затримала ще одну колаборантку на звільненій частині Херсонщини, передає УНН.
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Ще одну пособницю рф затримали на звільненій частині регіону під час стабілізаційних заходів.
Це жителька Білозерського району. Після захоплення регіону фігурантка, як вказали у СБУ, "підтримала російських загарбників і запропонувала свою «кандидатуру» для роботи в окупаційних органах".
Її призначили «головним бухгалтером» у захопленій районній лікарні, яку рашисти використовували як військовий шпиталь поблизу Херсона.
"На цій «посаді» ворожа поплічниця виконувала вказівки місцевого гауляйтера Сальдо щодо поширення окупаційного режиму в регіоні. Після звільнення частини Херсонщини фігурантка залишилась на території району, вона була впевнена у своїй невинуватості", - зазначили у СБУ.
Утім, співробітники СБУ її викрили. Вона отримала підозру за ч. 1 ст. 111-2 ККУ (пособництво державі-агресору) та запобіжний захід - тримання під вартою. Зловмисниці загрожує до 12 років в'язниці.
Нагадаємо
На Київщині СБУ викрила колаборантку, яка працювала на рф під час окупації Херсона.