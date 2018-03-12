На ВНО-2018 зарегистрировались более 208 тысяч выпускников

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В Днепре водитель Tesla "прокатил" на капоте военнослужащего ТЦК: возбуждено дело
18:32 • 34788 просмотра

В Днепре водитель Tesla "прокатил" на капоте военнослужащего ТЦК: возбуждено дело

США на встрече в Саудовской Аравии хотят понять, на какие уступки Украина пойдет ради мира - Рубио
17:10 • 50608 просмотра

США на встрече в Саудовской Аравии хотят понять, на какие уступки Украина пойдет ради мира - Рубио

Переговоры в Саудовской Аравии: Украина предложит установить режим тишины и запрет на дальнобойные удары
16:40 • 54174 просмотра

Переговоры в Саудовской Аравии: Украина предложит установить режим тишины и запрет на дальнобойные удары

Военный контингент: какие страны готовы отправлять военных в Украину и при каких условиях
15:15 • 101157 просмотра

Военный контингент: какие страны готовы отправлять военных в Украину и при каких условиях

Эксклюзив
Законопроект Гетманцева о Фонде гарантирования вкладов ставит под угрозу сотрудничество Украины с МВФ – политолог
10 марта, 11:47 • 91572 просмотра

Законопроект Гетманцева о Фонде гарантирования вкладов ставит под угрозу сотрудничество Украины с МВФ – политолог

США закрывают 83% программ USAID - Рубио
10 марта, 09:12 • 103568 просмотра

США закрывают 83% программ USAID - Рубио

Эксклюзив
Неделя судьбоносных астрологических событий: гороскоп для всех знаков Зодиака на 10 - 16 марта
10 марта, 06:48 • 110584 просмотра

Неделя судьбоносных астрологических событий: гороскоп для всех знаков Зодиака на 10 - 16 марта

Киев предложит США частичное прекращение огня в обмен на восстановление помощи и предоставление разведданных - FT
10 марта, 00:20 • 116972 просмотра

Киев предложит США частичное прекращение огня в обмен на восстановление помощи и предоставление разведданных - FT

Украинская легкоатлетка Ярослава Магучих установила рекорд на чемпионате Европы
9 марта, 17:47 • 122449 просмотра

Украинская легкоатлетка Ярослава Магучих установила рекорд на чемпионате Европы

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Сезон клещей: ветеринар дал советы, как уберечь домашних любимцев
9 марта, 09:44 • 133849 просмотра

Сезон клещей: ветеринар дал советы, как уберечь домашних любимцев

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Глава АРМА Дума после конфликта с антикоррупционерами пытается вернуть доверие новым меморандумом

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Актуальное
На ВНО-2018 зарегистрировались более 208 тысяч выпускников

На ВНО-2018 зарегистрировались более 208 тысяч выпускников

Киев  •  УНН

 • 12529 просмотра

КИЕВ. 13 марта. УНН. Для участия в ВНО-2018 по состоянию на 12 марта зарегистрировались 208 499 человек. Об этом сообщает на официальной Facebook-странице Министерство образования и науки Украины со ссылкой на Украинский центр оценивания качества образования (УЦОКО), информирует УНН.

Больше всего зарегистрированных участников в Киеве (18310), Харьковской (17 307), Днепропетровской (16980), Львовской (15411), Одесской (12354) областях.

“Наиболее популярными предметами являются: украинский язык и литература, история Украины, математика, английский язык, география”, — указано в сообщении.

Как сообщал УНН, Министерство образования и науки планирует с сентября в качестве эксперимента внедрить проект по изучению в 10-х классах интегрированного курса “Естественные науки”.

Украинские Национальные Новости

Украинские Национальные Новости

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