На ВНО-2018 зарегистрировались более 208 тысяч выпускников
Киев • УНН
КИЕВ. 13 марта. УНН. Для участия в ВНО-2018 по состоянию на 12 марта зарегистрировались 208 499 человек. Об этом сообщает на официальной Facebook-странице Министерство образования и науки Украины со ссылкой на Украинский центр оценивания качества образования (УЦОКО), информирует УНН.
Больше всего зарегистрированных участников в Киеве (18310), Харьковской (17 307), Днепропетровской (16980), Львовской (15411), Одесской (12354) областях.
“Наиболее популярными предметами являются: украинский язык и литература, история Украины, математика, английский язык, география”, — указано в сообщении.
Как сообщал УНН, Министерство образования и науки планирует с сентября в качестве эксперимента внедрить проект по изучению в 10-х классах интегрированного курса “Естественные науки”.