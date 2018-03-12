На ЗНО-2018 зареєструвалися понад 208 тисяч випускників

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Київ • УНН

 • 12529 перегляди

КИЇВ. 13 березня. УНН. Для участі в ЗНО-2018 станом на 12 березня зареєструвались 208 499 осіб. Про це повідомляє на офіційній Facebook-сторінці Міністерство освіти і науки України з посиланням на Український центр оцінювання якості освіти (УЦОЯО), інформує УНН.

Найбільше зареєстрованих учасників у місті Києві (18 310), Харківській (17 307), Дніпропетровській (16 980), Львівській (15 411), Одеській (12 354) областях.

"Найбільш популярними предметами є: українська мова і література, історія України, математика, англійська мова, географія", - вказано у повідомленні.

Як повідомляв УНН, Міністерство освіти та науки планує з вересня у якості експерименту впровадити проект із вивчення в 10-х класах інтегрованого курсу “Природничі науки”.

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