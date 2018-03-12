На ЗНО-2018 зареєструвалися понад 208 тисяч випускників
Київ • УНН
КИЇВ. 13 березня. УНН. Для участі в ЗНО-2018 станом на 12 березня зареєструвались 208 499 осіб. Про це повідомляє на офіційній Facebook-сторінці Міністерство освіти і науки України з посиланням на Український центр оцінювання якості освіти (УЦОЯО), інформує УНН.
Найбільше зареєстрованих учасників у місті Києві (18 310), Харківській (17 307), Дніпропетровській (16 980), Львівській (15 411), Одеській (12 354) областях.
"Найбільш популярними предметами є: українська мова і література, історія України, математика, англійська мова, географія", - вказано у повідомленні.
Як повідомляв УНН, Міністерство освіти та науки планує з вересня у якості експерименту впровадити проект із вивчення в 10-х класах інтегрованого курсу “Природничі науки”.