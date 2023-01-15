На обледенелой дороге в Южной Корее столкнулись 40 автомобилей, десятки людей пострадали

Детали

Чиновники пожарной службы северной провинции Кёнгидо заявили, что количество пострадавших может возрасти, поскольку спасатели продолжают реагировать на аварию, произошедшую в воскресенье вечером на шоссе Гури-Почхон.

Ким Дон Ван, сотрудник департамента, сказал, что по крайней мере четыре автомобилиста находятся в критическом состоянии, а один из них был доставлен в больницу с остановкой сердца. По его словам, еще 29 человек получили легкие ранения.

Ан Чжон Хи, другой сотрудник департамента, сообщил, что аварию, вероятно, вызвали обледенелые дорожные условия и снег.