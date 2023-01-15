На обледенелой дороге в Южной Корее столкнулись 40 автомобилей, десятки людей пострадали
Киев • УНН
КИЕВ. 15 января. УНН. Около 40 автомобилей столкнулись на обледенелой трассе недалеко от столицы Сеула в воскресенье, один человек погиб, десятки получили ранения. Об этом информирует АР, передает УНН.
Детали
Чиновники пожарной службы северной провинции Кёнгидо заявили, что количество пострадавших может возрасти, поскольку спасатели продолжают реагировать на аварию, произошедшую в воскресенье вечером на шоссе Гури-Почхон.
Ким Дон Ван, сотрудник департамента, сказал, что по крайней мере четыре автомобилиста находятся в критическом состоянии, а один из них был доставлен в больницу с остановкой сердца. По его словам, еще 29 человек получили легкие ранения.
Ан Чжон Хи, другой сотрудник департамента, сообщил, что аварию, вероятно, вызвали обледенелые дорожные условия и снег.